День был "жарким" не только в Крыму. Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке
Взрывы во вторник раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кириловке, — написал Федоров. - Хлопок для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ к ней не достанут. Надеемся все же достали. Зафиксировано по крайней мере два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем детальную информацию", — рассказал мэр.
- В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.
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