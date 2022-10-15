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День Академии: 15 октября Национальному университету "Киево-Могилянская академия" исполнилось 407 лет

15 октября, 2022 суббота
14:45
Общество

15 октября 2022 года исполняется 407 лет со дня основания одного из известнейших вузов Украины – Киево-Могилянской академии

Об этом сообщило издание "Украинская правда".

История Национального университета "Киево-Могилянская академия" очень тесно связана с историей Украины. Академия почти никогда не была в стороне от политических процессов в стране: она была основана во времена Гетманщины, закрыта во времена советской власти и восстановлена через год после обретения Украиной независимости.

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Студенты и преподаватели Могилянки принимали участие в двух Майданах и постоянно отстаивают свои права и не боятся критиковать министров образования. В частности, сейчас большое количество студентов находится в рядах ВСУ, защищая Украину против российских захватчиков.

  • 26 сентября, защищая Украину от российских захватчиков, погиб могилянец Остап Михайлов.

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Украина
образование
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