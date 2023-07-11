Профессор из Гданьска Игорь Галагида с группой исследователей восстановил фамилии 20 тысяч украинцев, погибших от рук поляков, а всего установил 28 тысяч фактов таких убийств (из них на Волыни 9,5 тысяч). Работа продолжается. Сейчас группа Галагиды начинает устанавливать личности поляков, убитых украинцами. Самостоятельно, без поддержки государства. Зато благодаря поддержке Фонда Катедр украиноведения из США.

Пока политики меряются количеством погибших с каждой стороны и пиарят собственный патриотизм на фоне жертв, Игорь восстанавливает память о каждой жертве. Много лет.

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Путь памяти и чествования каждого невинно замученного человека: и поляков, и украинцев — лучшая гарантия того, что такая трагедия никогда больше не повторится, путь "государственного" самоутверждения и односторонний поиск виновных среди порабощенных народов, какими были тогда и украинцы, и поляки, снова и снова будет раздражать раны трагедии и тормозить общее продвижение.

День 11 июля – вечная память невинно убиенным полякам…

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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