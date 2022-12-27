Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Дипломат дал комментарий о назначении на должность чрезвычайного и полномочного посла в Республике Болгария Олесе Илащук, не имеющей никакого опыта дипломатической или другой государственной деятельности.



"Безусловно, такое назначение – это большой демотиватор для украинских послов и дипломатов, потому что посол, как и любой специалист, вырастает, а не создается указом. То есть это создается временем, опытом, знаниями и так далее. Обычно для карьерного дипломата на это идет 20-25 лет, поэтому можете себе представить, насколько этот путь непрост. Скажу откровенно, я бы очень хотел, чтобы таких случаев в нашей истории не было в принципе, потому что они не добавляют нам никаких положительных вещей особенно под время войны и особенно, когда речь идет о стране, которая является членом НАТО и ЕС, потому что это не то, что в данной ситуации делает нас сильнее", - подчеркнул Владимир Огрызко.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Республике Болгария, Латвийской Республике и Королевстве Бахрейн

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