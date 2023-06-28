Я видела его несколько лет назад. С уничтоженной крышей, заколоченными досками окнами и дверями. Она напоминала крепость, разрушенную, но все еще способную обороняться. Я тогда спрашивала местных, неужели некому ее хотя бы законсервировать, и мне ответили, что были иностранные спонсоры, но городские власти захотели большого "отката", и они отступили. То ли власть такая была жадная, то ли спонсоры не понимали, что у нас за страна, но меня это не удивит, как и вас.

Впрочем, не торопитесь забрасывать камнями бродовских чиновников. Представьте себе, что они святые. Взяли и с благодарностью приняли помощь. Но даже если бы была такая власть, она долго не продержалась бы. Ибо существует наверняка такса на "откаты", в зависимости от художественной или исторической ценности объекта, и часть денег уйдет в область, а оттуда в столицу, — это обычная схема.

Без согласования с Киевом ничего не делается. Как следствие — дожди, то есть естественная стихия, обрушили бродовскую синагогу. И поднялся крик. Это было пару дней назад, но, кажется, уже все забыли о катастрофе. Война – хороший союзник разрушителей. Пока кто-то выезжает, кто-то волонтерит, другие воюют, очень легко расправиться с памятниками истории и культуры или природы. Потому что за землю в центре города можно взять большие деньги, и с никем не нужно делиться.

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Нынешняя стихия досталась и туристической Мекке Бойковщине – заповеднику Тустань в селе Урич возле Схидницы. Ничего подобного не было бы, если бы Схидницу не застраивали в коммерческой горячке. И попробуй возмутиться: у аборигенов этой жемчужины Карпат железный довод – курорт "развивается". А что будет с лесами, долинами, реками из-за этого развития (дополнительные рабочие места, ну, конечно!), никого не волнует. Лови момент! Карпе дием, словом.

Посмотрите на Буковель, одного уже мало, надо второй, на Трускавец, и сравните это с фотографиями не столь далекого прошлого. Застройка водораздела еще подольет масла в ухудшение климата Европы. Ну и дикий кич, понты, будто по тем волшебным местам протопталась стая демонов-улучшителей.

Не знаю, когда они появились, но точно в антропогене. За ними следуют наводнения, ураганы, суховеи и эпидемии. И хорошо от этих "улучшений" разве что горстке богачей, которые в старости поселятся где-то в Италии или Испании, в своих шикарных виллах.

"Экспертов", которые мгновенно переведут заповедники и памятники архитектуры в строительные площадки под торговые центры, гостиницы, казино или прибыльные многоэтажки, найти элементарно. Этих попрошаек можно купить за мелочь. Коммерция ориентируется на неприхотливые вкусы – поесть, напиться, поиграть в рулетку.

И откуда взяться меценатам, которые помогут реставрировать, отремонтировать музеи или даже подарить что-то, приобретенное у черных копателей. Археологи в лохмотьях светят голым телом, зато целые банды среди бела дня шныряют с металлоискателями в замке Гербуртов, а фермеры сносят бульдозерами курганы. Ну, бросят какую-нибудь копейку на ВСУ, или солгут, что бросили. Эти грязные деньги уничтожают будущее Украины. Владельцы их предпочитают отмывать в ювелирных магазинах, бутиках и ТРЦ. Если наш народ выйдет из этой войны, то может потерять самое ценное – свою культуру и окружающую среду.

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В Щирце, городке возле Львова, на склоне Золотой горы полностью сохранившееся еврейское кладбище, возможно, еще с 15 в. С 15 века до Второй мировой войны. Оно было в лесу среди старых деревьев. Да, некоторые плиты упали, некоторые оказались вообще под слоем земли, поросли мхом, плющом, ползучей ежевикой. Сюда часто приезжали экскурсии и, конечно, можно было бы и табличку с информацией разместить, поднять плиты, почистить от мха, проложить тропы и исследовать, изучать, просто любоваться рельефными изображениями на известняковых мацевах.

Но появился демон-улучшитель и решил срезать столетние деревья. Не чтобы "улучшить", а чтобы потом сбыть древесину. Лесов здесь практически нет, и теперь кладбище просто исчезло в джунглях. Только в одном месте прорубили кое-какой проход, и можно увидеть десяток надгробий.

Мне приходилось видеть в таком же состоянии старые польские кладбища, даже украинские. Зеленая стихия сделала их совершенно неприступными. В Черткове посреди города, за глухой стеной на еврейском кладбище образовалась целая экосистема, что-то вроде той, которую описал сэр Артур Конан Дойл в своем известном романе "Потерянный мир". Ладно, может там спасутся от химии птички, грызуны и бумажки.

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Пока на общественных активистов у нас будут смотреть как на отставших от жизни ретроградов, все это будет и будет продолжаться, до своего логического конца – опустошенной земли, где светят пустыми глазами больные физически и духовно украинцы, если они вообще будут помнить, что они украинцы. Ибо патриотизм в наши постмодернистские времена – это "отстой", а национализм – смертный приговор.

Демоны-улучшители работают и в сфере образования, не менее эффективно, то есть надеяться, что последующие поколения будут иметь высшее сознание в области экологии и культуры, очень и очень наивно. Из ничего не вырастает ничего.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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