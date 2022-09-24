"Демонтируй меня полностью, снеси меня": неравнодушные граждане расписали памятник Пушкину в Киеве
В субботу, 24 сентября, жители Киева расписали памятник российскому поэту Александру Пушкину с требованием снести его
Об этом сообщили в telegram-канале Декоммунизация Украины.
"Киев сегодня. Патриоты напомнили, что давно уже следует демонтировать бюст Пушкина", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 11 сентября в Одессе неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.
- 20 сентября в Киеве облили красной краской бюст Пушкина на станции метро "Университет".
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