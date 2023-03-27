Об этом в эфире "Еспресо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Заявление Путина о ядерном оружии – это классический нож в спину Китая. Не прошло и пару дней после визита Си Цзиньпина в Москву и тут же Путин начал нарушать все, что только можно. В одном из документов, которые были подписаны с Китаем, прямым текстом говорится, что КНР и Россия не будут размещать ядерное оружие на территории третьих государств", - отметил Ельченко.

Дипломат добавил, что это прямое дерзкое нарушение Договора о нераспространении более или менее существовавшего ядерного оружия.

"Это одна из основ мирового порядка, который сегодня мы имеем. С другой стороны, если Россия давно наплевала на Устав ООН и на все принципы международного права, то теперь Путин перешел к нарушению существующего в мире ядерного режима. Россия делает то, что ожидалось - она начинает демонтаж не только существующей в мире правовой системы коллективной безопасности, но и добрались руки в режим ядерного нераспространения. Это святое - этого Путину и Лукашенко не простят", - сказал Ельченко.

По его мнению, это было неожиданно.

"Для полного счастья, Путин должен заявить, что он ничего не нарушал, потому что Беларуси как независимого государства не существует – "мы располагаем ядерное оружие на собственной территории". Де-факто, это уже так и есть – оно оккупировано РФ. Где- юре, осталось услышать такое заявление Путина. После этого уже вообще не будет о чем с ним говорить", - подытожил дипломат.