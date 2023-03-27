Демонтаж режима ядерного нераспространения Путину не простят, - экс-постпред Украины в ООН Ельченко
РФ начинает демонтаж не только существующей в мире правовой системы коллективной безопасности - у Путина добрались руки до режима ядерного нераспространения
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"Заявление Путина о ядерном оружии – это классический нож в спину Китая. Не прошло и пару дней после визита Си Цзиньпина в Москву и тут же Путин начал нарушать все, что только можно. В одном из документов, которые были подписаны с Китаем, прямым текстом говорится, что КНР и Россия не будут размещать ядерное оружие на территории третьих государств", - отметил Ельченко.
Дипломат добавил, что это прямое дерзкое нарушение Договора о нераспространении более или менее существовавшего ядерного оружия.
"Это одна из основ мирового порядка, который сегодня мы имеем. С другой стороны, если Россия давно наплевала на Устав ООН и на все принципы международного права, то теперь Путин перешел к нарушению существующего в мире ядерного режима. Россия делает то, что ожидалось - она начинает демонтаж не только существующей в мире правовой системы коллективной безопасности, но и добрались руки в режим ядерного нераспространения. Это святое - этого Путину и Лукашенко не простят", - сказал Ельченко.
По его мнению, это было неожиданно.
"Для полного счастья, Путин должен заявить, что он ничего не нарушал, потому что Беларуси как независимого государства не существует – "мы располагаем ядерное оружие на собственной территории". Де-факто, это уже так и есть – оно оккупировано РФ. Где- юре, осталось услышать такое заявление Путина. После этого уже вообще не будет о чем с ним говорить", - подытожил дипломат.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
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