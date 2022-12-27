Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственной политической близорукости. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули: относительно прекращения российской агрессии против Украины Орбан мог бы обратиться непосредственно к руководству РФ.

"Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратила агрессию против Украины и вывела войска", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В ноябре Орбан появился на публике в шарфе, где часть Украины в составе Венгрии.

А 24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.



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