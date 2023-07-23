Благодаря войне Зеленский стал одним из самых известных и популярных в мире политиков.

Но даже самым тупым и взбалмошным из нас (сторонников проукраинской оппозиции) не приходит в голову заявить, что причина войны — интерес в ней Зеленского.

Потому что украиноцентричность является предохранителем, не позволяющим ставить на одну доску агрессора и жертву и разгонять этот московский нарратив. Именно ее не хватало нынешней власти (и ее адептам), когда они до 19 года с энтузиазмом участвовали в этой кремлевской ИПСО.

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Это лишь одно из доказательств, что нынешний демонстративный патриотизм "зеленых" ситуативный и неофитский.

А может быть, и притворным.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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