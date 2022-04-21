Демонизирует Украину, США, Европу и НАТО: бывший сотрудник швейцарской разведки работает на роспропаганду

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



Как отмечают в сообщении, несколько дней подряд "откровенный европейский силовик", как называет Ж.Бода российская пропаганда, распространяет в иностранном информационном сегменте тезис о том, что США и Европа, в отличие от России, не хотят мира в Украине. Он также вспоминает и подзабытый в последние дни нарратив Кремля о "невыполненных Украиной Минских соглашениях".



"Это не первое его пропагандистское "откровение". С начала полномасштабной войны в Украине Ж.Бод регулярно рассказывает о "восторге от скорости спецоперации, с которой ее совершает российская армия", а также о "достоверно известных зверствах батальона "Азов", – говорится в сообщении Центра.



Отметим, что в 2018 году Бод сообщал о том, что Киев готовит массированное наступление на Донбасс. Этот же тезис Кремль возродил перед 24 февраля как одну из причин начала войны.

Добавим, российские войска часто сообщают ложь о гибели или ранениях граждан США в пропагандистских целях. В посольстве призвали потребителей СМИ осторожно относиться к любым подобным сообщениям.