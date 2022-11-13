Об этом сообщает CNN .

По данным американского телеканала, в Неваде сенатор Кэтрин Кортес Масто побеждает республиканца Адама Лаксальта.

Благодаря этому демократы получат в сенате 50 мест против 49 у республиканцев и сохранят контроль над верхней палатой конгресса.

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав палаты представителей (435 мест) и треть сената (35 из 100 мест). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

В штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря.

В случае равного распределения мест в сенате решающим является голос вице-президента Камалы Гаррис из Демократической партии.

12 ноября стало известно, что Марк Келли переизбрался в Сенат США от штата Аризона , благодаря чему Демократической партии осталось получить лишь одно место, чтобы сохранить контроль над верхней палатой конгресса США.

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