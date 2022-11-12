Об этом сообщает CNN.

На промежуточных выборах в штате Аризона бывший астронавт Марк Келли одержал победу над республиканцем Блэйком Мастерсом. Это означает, что Демократической партии не хватает всего одного места, чтобы сохранить большинство в сенате.

В настоящее время демократы и республиканцы получают в верхней палате конгресса США по 49 голосов. В палате представителей демократы получают 203 места, республиканцы – 211.

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав палаты представителей (435 мест) и треть сената (35 из 100 мест). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

В штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря. Кроме того, будут иметь значение окончательные итоги выборов в штате Невада. Там разрыв между демократом Катрин Кортез Масто и республиканцем Адамом Лаксалтом составляет всего 800 голосов, результаты могут определиться в ближайшее время.

В случае равного распределения мест в сенате решающим станет голос вице-президента Камалы Гаррис из Демократической партии.

8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.

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