Демократы одержали важную победу в борьбе за контроль над сенатом США
Марк Келли переизбрался в сенат США от штата Аризона, благодаря чему Демократической партии осталось получить только одно место, чтобы сохранить контроль над верхней палатой конгресса США
Об этом сообщает CNN.
На промежуточных выборах в штате Аризона бывший астронавт Марк Келли одержал победу над республиканцем Блэйком Мастерсом. Это означает, что Демократической партии не хватает всего одного места, чтобы сохранить большинство в сенате.
В настоящее время демократы и республиканцы получают в верхней палате конгресса США по 49 голосов. В палате представителей демократы получают 203 места, республиканцы – 211.
Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав палаты представителей (435 мест) и треть сената (35 из 100 мест). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.
В штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря. Кроме того, будут иметь значение окончательные итоги выборов в штате Невада. Там разрыв между демократом Катрин Кортез Масто и республиканцем Адамом Лаксалтом составляет всего 800 голосов, результаты могут определиться в ближайшее время.
В случае равного распределения мест в сенате решающим станет голос вице-президента Камалы Гаррис из Демократической партии.
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8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.
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