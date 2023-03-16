"После того как Украина получила свое место в международном союзе народов, никакая сила не может стереть украинскую государственность".

Эти слова принадлежат выдающемуся дипломату Александру Шульгину.

В 1959 году проф. Шульгин, первый министр иностранных дел Украины в XX веке, посетил США и Канаду.

В настоящее время мировое украинство отмечало его 70-летие.

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В Нью-Йорке Александр Шульгин произнес выдающуюся визионерскую речь, где были такие слова:

"Некоторым кажется, что слово "демократия" затасканное, но демократию может заменить разве что один жуткий тоталитаризм...

Некоторым кажется, что слово "демократия" затасканное, но демократию может заменить только один ужасный тоталитаризм...

Украинская Народная Республика живет и будет жить в сердцах всей Украины. Так же жива идея, провозглашенная 22 января 1919 года: нас могли разделять границы, но этот акт навсегда установил: существует единая украинская нация.

И наш злейший враг не решился просто уничтожить нашу государственность: он превратил ее в советскую форму. Он угнетал и уничтожал наш народ, а затем оглядывался испуганно и по-своему начинал ухаживать за нашим народом, давая ему даже название великого. Бесполезные попытки, своего врага мы хорошо знаем. Всемирные государства, основанные на насилии и порабощении, всегда в конце концов исчезают. Исчезнет и СССР. Это дело времени, это закон истории...

Бесполезные попытки, своего врага мы хорошо знаем. Всемирные государства, основанные на насилии и порабощении, всегда в конце концов исчезают. Исчезнет и СССР. Это дело времени, это закон истории...

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… И пока будет существовать хоть символическое правительство УНР, пока наше свободное государство еще не уничтожено, и, я уверен, никогда уничтожена не будет, созданного Москвой правительства советской Украины мы не признаем. Но советская Украина входит в Объединенные Нации, она признана таким образом всем миром. Придет время — будет в Киеве наше настоящее правительство и новая делегация в Нью-Йорке. После того как Украина получила свое место в международном союзе народов, никакая сила не может стереть украинскую государственность...

Все течет, все меняется, но остается украинский народ, автохтон на своей земле; народ, претерпевший великую славу и большие несчастья. Судьба иногда прибивала его к земле, но, как добрые хлеба после ливня, он всегда поднимался и оставался самим собой. Все течет, все меняется, но остается украинский народ, трудолюбивый, способный, героический и бессмертный".

Даже не верится, насколько пророческие эти слова.

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Об авторе. Данило Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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