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Демократическая Россия невозможна, пока у Кремля есть ядерное оружие, газ и нефть, - военный эксперт Черник

25 мая, 2022 среда
14:00
Мир россия дипломат

Военный эксперт Петр Черник считает, что пока у Российской Федерации есть ядерное оружие, нефть и газ, распад и демократизация страны-агрессорки невозможны

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Большая, в нынешних границах, демократическая Россия невозможна в принципе и в сущности. Пока Кремль обладает ядерным оружием - пугает всех ядерной катастрофой, и имеет термо ресурсы - нефть и газ, до тех пор РФ невозможно как демократическое государство. Стратегический, идеологический, культурный и ментальный российский императив не знает демократии как явления. В российской ментальной традиции, психологии, политической культуре нет такого явления как демократия. Пока гигантские ресурсы – нефть, газ, территория, пока ядерное оружие находится в их руках, любая демократизация этого образования невозможна", – отметил Черник.

Военный эксперт добавил, что на сегодняшний день предпосылок распада России нет, поэтому Украине необходимо становиться милитарным государством.

"Невозможность резкого падения российского государства на сегодняшний день ресурсно усиливает Китай. Пока США и Европа не найдут механизмы противостояния КНР, до тех пор резкого коллапса и дефрагментации России не будет. Исходя из этого, наша формула одна - учиться воевать и становиться полноценным милитаристским государством в здравом смысле этого слова, как это есть в Израиле", - заметил Петр Черник.

  • Экс-пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик считает, что демократизация России невозможна в ближайшие 20-30 лет , поэтому мир и Украина, прежде всего, должны понимать постоянную угрозу для себя со стороны РФ.
  • Политтехнолог Юрий Путевой в эфире Эспрессо высказал мнение, если Россия демократизируется, то как государства ее просто не будет существовать.

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