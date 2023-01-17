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Демографический кризис: в Китае впервые за 60 лет сократилось количество населения

17 января, 2023 вторник
07:09
Мир

В 2022 году население Китая сократилось впервые с 1961 года. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться и будет иметь серьезные последствия для экономики страны.

Об этом сообщает Reuters .

Национальное бюро статистики Китая обнародовало данные, согласно которым на конец 2022 года численность населения страны составляла 1,41 млрд человек. То есть, за прошлый год его количество сократилось примерно на 850 тыс. человек.

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая может сократиться до 109 млн. Это более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году. Национальное статистическое бюро страны отметило, что не стоит беспокоиться о сокращении населения, поскольку "общее предложение рабочей силы все еще превышает спрос".

Также в Китае наблюдался и самый низкий уровень рождаемости. Так, в прошлом году он составлял 6,77 новорожденных на 1000 человек. В 2021 году этот показатель равнялся 7,52 новорожденным.

В то же время, в конце 2022 года уровень смертности в Китае признали самым высоким с 1974 года - он составил 7,37 смертей на 1000 человек. В 2021 году на 1000 человек приходилось 7,18 смертей.

Отмечают, что демографический спад является преимущественно результатом китайской политики одного ребенка, введенного с 1980 по 2018 годы. Также причиной для сокращения населения являются большие расходы на образование, из-за чего многие граждане Китая отказывались иметь более одного ребенка или ребенка вообще.

"Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику", - сказал китайский демограф И Фусянь.

Другие демографы страны говорят, что в Китае замедлится экономика из-за падения доходов и роста госдолга по причине стремительного роста расходов на здравоохранение и соцобеспечение.

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