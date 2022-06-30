"Демобилизация стоит $20 тыс.": оккупанты готовы платить, чтобы сбежать из войны, - перехват СБУ
СБУ перехватило разговор оккупанта с отцом, где те обсуждают взятку для демобилизации военных, сейчас просят $20 тыс. за побег из войны
Об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины .
Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим демобилизоваться. На это не пожалеет продать авто.
"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – уже подняли (размер взятки – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - говорит оккупант отцу.
Такая сумма очень сбивала мужчину: "Сколько? Две тысячи знаю было".
Рашист рассказывает, что суммы изменились и на медсправки.
"Справка о том, что не годен - 1,5 млн. Я и так не годен вообще. По закону я вообще здесь не должен находиться", добавил российский захватчик.
В СБУ разъясняют, что на месте от мобилизации рашисты могут откупиться за $2 тыс., а если оккупант уже не на фронте, то - $20 тыс.
- Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ.
- Напомним, 28 июня жены бурят-оккупантов требовали от главы Бурятии вернуть мужчин домой, потому что они "истощены морально и физически".
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