Об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины .

Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим демобилизоваться. На это не пожалеет продать авто.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – уже подняли (размер взятки – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - говорит оккупант отцу.

Такая сумма очень сбивала мужчину: "Сколько? Две тысячи знаю было".

Рашист рассказывает, что суммы изменились и на медсправки.

"Справка о том, что не годен - 1,5 млн. Я и так не годен вообще. По закону я вообще здесь не должен находиться", добавил российский захватчик.

В СБУ разъясняют, что на месте от мобилизации рашисты могут откупиться за $2 тыс., а если оккупант уже не на фронте, то - $20 тыс.

Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ.

Напомним, 28 июня жены бурят-оккупантов требовали от главы Бурятии вернуть мужчин домой, потому что они "истощены морально и физически".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb