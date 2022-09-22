"Демобилизация оккупантов": спецназовцы показали подборку точных ударов на Запорожском направлении
Спецназовцы СБУ обнародовали сборник уничтожения на Запорожском направлении складов, позиций и бронемашин российских оккупантов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ продолжают "демобилизовывать" российских оккупантов на всех фронтах. Сегодня подборка точных ударов на Запорожском направлении", - написали в ведомстве.
Сообщается, что в течение нескольких дней украинские воины уничтожили бронетранспортер, боевую машину пехоты, склад с российскими боеприпасами и ударили по позиции пехоты армии РФ.
Также бойцы выстрелом из противотанкового ракетного комплекса подвели российский танк.
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