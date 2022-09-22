Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ продолжают "демобилизовывать" российских оккупантов на всех фронтах. Сегодня подборка точных ударов на Запорожском направлении", - написали в ведомстве.

Сообщается, что в течение нескольких дней украинские воины уничтожили бронетранспортер, боевую машину пехоты, склад с российскими боеприпасами и ударили по позиции пехоты армии РФ.

Также бойцы выстрелом из противотанкового ракетного комплекса подвели российский танк.

21 сентября российские кафиры обстреляли населенные пункты Купянск и Стрелка в Харьковской области, в результате чего пострадали шесть мирных жителей.

В Харькове россияне нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих ликвидированных военных.

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