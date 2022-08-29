Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби повторил тезис о том, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая сейчас стала опасной линией фронта.

По словам Кирби, администрация Байдена поддерживает визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

По мнению представителя Белого дома, "наиболее безопасным вариантом" была бы контролируемая остановка реакторов атомной электростанции.

29 августа СМИ обнародовали спутниковые снимки поврежденной обстрелами крыши ЗАЭС.

29 августа Большая семерка заявила, что Россия угрожает Украине, соседним государствам и международному сообществу, усиливая риск ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции.

Экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг в эфире Еспресо заявил, что тяжелая авария на ЗАЭС возможна только при рабочих энергоблоках.

По сообщению Энергоатома 29 августа, ЗАЭС работает, однако есть риски нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.