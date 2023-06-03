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Демилитаризированная зона и референдумы: Индонезия предложила Украине свой "мирный план", в МИДе уже отреагировали

3 июня, 2023 суббота
15:13
Война с Россией

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на "мирный план" Индонезии и призвали страну присоединиться к воплощению украинской формулы мира

В субботу, 3 июня, агентство Reuters сообщило, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил собственный "мирный план" для Украины, предполагающий немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения.

В своей речи министр, в частности, отметил, что в нынешнем форуме для Азии принимает участие многочисленная делегация высокопоставленных руководителей оборонных ведомств европейских государств, и это, по его убеждению, является доказательством важности мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе для стабильности Европы.

Далее он заметил, что события в Украине  влияют на большое количество людей по всему миру, потому что резко выросли цены на пищевые продукты и энергоносители, и сформулировал собственный "мирный план".

"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - сказал он.

После этого Субианто предлагает при участии ООН организовать и провести на "спорных территориях" референдумы, чтобы "объективно установить волю большинства жителей спорных территорий" относительно видения своего будущего.

Также он заверил, что Индонезия готова направить своих представителей в такую миротворческую миссию ООН.

"Не знаю, приемлемо ли мое предложение, но это конкретные рекомендации к решению форума для скорейшей деэскалации и прекращение кровопролития в этом вооруженном конфликте", - отметил Субианто.

Реакция Министерства иностранных дел Украины

Позже в МИД Украины отреагировали на мирный план Индонезии и призвали страну присоединиться к воплощению украинской формулы мира.

"Мы ценим внимание, которое, очевидно, сделав выводы из собственной истории, Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине", - отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Также он напомнил, что между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы проводить там референдумы.

Россия захватила Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, что зафиксировано в официальных документах ООН. На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с оккупированных территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - подчеркнул спикер МИД.

Кроме того, по его словам, прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны не сработают.

"Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации. На это и направлена формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Приглашаем Индонезию присоединиться к ее активному воплощению", - подытожил он.

  • Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
  • 15 мая стало известно, что Венгрия поддерживает "мирный план" Китая по завершению войны в Украине и готова сотрудничать в этом направлении, чтобы "усиливать голос лагеря мира".
Мир
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