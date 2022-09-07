Демилитаризировались: на войне в Украине ликвидировали двух майоров армии РФ
На войне России против Украины ликвидировали майора Чермена Багаева и заместителя начальника штаба связи – начальника связи майора Игоря Каипова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Майор Чермен Багаев совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Заместитель начальника штаба связи - начальник связи майор Игорь Каипов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - пишет Штефан.
- Ранее в Украине был ликвидирован капитан российской армии.
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