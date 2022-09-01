Демилитаризация ЗАЭС – единственная гарантия ядерной безопасности для Украины и Европы, - Кулеба
Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россия должна вывести войска с территории Запорожской АЭС, являющейся единственной гарантией ядерной безопасности на станции
Об этом он рассказал в интервью Радио Свободы в эфире телеканала "Эспрессо".
"Наша цель – демилитаризация Запорожской АЭС путем вывода из нее российских войск. Мы знаем, что там есть российские военные, представители Росатома и российские журналисты. Все они должны убраться оттуда. Поскольку это единственная гарантия того, что ситуация на ЗАЭС вернется под украинский и международный контроль и будет гарантирована ядерная безопасность на этом объекте". - объяснил Кулеба
Министр МИД подчеркнул, что другого пути разрешения ситуации, кроме демилитаризации станции, нет.
"Другие пути решения ситуации с ЗАЭС не будут иметь эффекта. В этой ситуации нельзя говорить о каких-либо полумерах. Для нас ситуация с тем, что российские войска будут находиться на ЗАЭС, а миссия МАГАТЭ будет осуществлять контроль над ядерной безопасностью, неприемлема" , – добавил он.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
-
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве. Он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу.
-
Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.
-
Россияне отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья, намекая, что через Россию было бы быстрее.
-
G7 призвала РФ немедленно покинуть территорию ЗАЭС.
-
31 августа минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.
- 31 августа, около трех часов дня, члены МАГАТЭ прибыли в Запорожье
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.44Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное