English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Демилитаризация в действии": в Офисе президента отреагировали на взрывы возле Джанкоя

"Демилитаризация в действии": в Офисе президента отреагировали на взрывы возле Джанкоя

16 августа, 2022 вторник
10:14
война с Россией На фото Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы вблизи Джанкоя являются следствием милитаризации оккупированного РФ Крыма

Об этом Подоляк написал в twitter .

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны - это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым - это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии ", – написал Подоляк.

  • В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы , в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Крым
оккупированные территории
Читайте также:
Василь Ломаченко
16 августа, 2022 вторник
Ломаченко решил покинуть Украину
15 августа, 2022 понедельник
Кличко рассказал, когда узнал, что РФ неизбежно нападет на Украину
Кулеба
16 августа, 2022 вторник
Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.08
    Покупка 39.08
    Продажа 39.89
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
16 августа
12:21
Кулеба раскрыл неизвестные подробности переговоров с Лавровым в Турции
12:10
Эксклюзив
Нина Южанина
Власти хотят увеличить расходы госбюджета благодаря внутренним заимствованиям, а не внешним грантам, - нардепка Южанина
12:08
Латвия
В Латвии предлагают проверять знания государственного языка у получателей вида на жительство
11:56
Оккупанты запретили выезд учителей из Мариуполя и побоями убеждают выходить на работу, - Андрющенко
11:49
На фото Владимир Зеленский
Зеленский ответил на петицию о снятии запрета на выезд мужчин за границу
11:40
Эксклюзив
Маленькие страны помогают оружием Украине за счет собственной безопасности, потому что ощущают угрозу со стороны РФ, - Згурец
11:32
Виталий Портников
9 мая - День Победы…в 1920 году
11:26
"Точно стал лучше стрелять": певец Александр Положинский подвел итоги 3 месяцев пребывания в рядах ВСУ
11:23
Обновлено
В оккупированном Крыму у Джанкоя прогремели взрывы. В минобороны РФ говорят о "детонации на площадке временного хранения боеприпасов"
11:20
Для потребителей Эфиопии: еще одно судно с зерном вышло из порта Южный
11:08
Будут помогать ВСУ и детям погибших военных: Тарас Тополя заявил об учреждении благотворительного фонда "Антитела"
11:07
"Согласно уставу ООН": Путин нашел новое оправдание войны против Украины
10:53
Петр Порошенко
"Глаза Арты": Порошенко сообщил о большом контракте на закупку для ВСУ беспилотников оперативного уровня
10:49
В Николаевской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру: разрушены дома и учебное заведение, повреждена электросеть
10:43
путлер шойгу
Шойгу заявил, что РФ не намерена применять против Украины ядерное оружие
10:37
Эксклюзив
100 орудий позволили бы значительно продвинуться в направлении Изюма, - боец легиона Свобода Андрийко
10:28
Эксклюзив
Пленные россияне
Украина должна призвать оккупантов саботировать войну, - боец ВСУ Петровский
10:10
Обновлено
Россияне нанесли массированный ракетный удар по Харькову: есть попадание в 5 из 9 районов города
10:07
Эксклюзив
Психологическое состояние работников ЗАЭС очень тяжелое, - один из сотрудников
10:05
Обновлено
В Киеве временно закрывали одну из станций метро
10:00
Девятый год войны: кому мешают волонтеры?
09:57
Усик рассказал, сколько весит перед боем из Джошуа
09:54
Эксклюзив
Россияне обустроили застенку в Херсоне, там находится мэр Колыхаев, - заместитель главы Херсонского районного совета
09:40
За 15 августа россияне убили одного и ранили еще двух мирных жителей Донбасса
09:30
Инфографика
За сутки Россия потеряла 150 военных, 4 танка и 1 вертолет, - Генштаб ВСУ
09:09
Британская разведка нашла признаки того, что РФ теряет контроль над Черным морем
09:05
ВСУ "готовы совершить провокацию" во время поездки делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, а США "повышают ядерные риски": новые фейки от росСМИ
08:42
ФБР запретило Трампу покидать США
08:41
Россияне из "градов" и "ураганов" ударили по двум районам Днепропетровщины: изуродованы дома и перебит газовод, есть раненые
08:35
Николай Княжицкий
Бродский и Шевченко
07:55
Россия пригрозила США прямым военным столкновением ядерных держав
07:33
Ломаченко решил покинуть Украину
07:20
Оккупанты наступают по направлениям Лисичанский нефтеперерабатывающий завод - Ивано-Дарьевка и Старомихайловка - Невельское, - Генштаб ВСУ
07:16
Кулеба
Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
06:50
В Госдепе заявили, что конгрессмены продолжат посещать Тайвань вопреки протестам Китая
06:44
ЛНР
Наемники РФ из ОРДЛО отказываются воевать за пределами своих областей, - ISW
06:18
Украина поможет истории создать трибунал над Путиным, - Кулеба
05:59
Канада
Канада заморозила российские активы на $320 млн
05:17
Иран
Иран направил в Еврокомиссию ответ о возобновлении ядерного соглашения
04:54
Приложение "Дия"
Документы на английском и шеренг авто: Діяпроводит тестирование новых услуг
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV