"Демилитаризация в действии": в Офисе президента отреагировали на взрывы возле Джанкоя
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы вблизи Джанкоя являются следствием милитаризации оккупированного РФ Крыма
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны - это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым - это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии ", – написал Подоляк.
- В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы , в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.
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