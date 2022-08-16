Об этом Подоляк написал в twitter .

"Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны - это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым - это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии ", – написал Подоляк.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы , в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.

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