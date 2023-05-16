После того как две недели назад украинское ПВО с помощью американских "Патриотов" сбило "Кинжал", российская армия оказалась на развилке. У генералов было два пути.

Или больше не стрелять своими "Кинжалами" туда, где могут быть системы ПВО с "Патриотами". И говорить, как они делали, что это случайность, ракета неисправна и был просто плохой день. И так как оставить сомнения в способности американского оружия противостоять российской супер-пупер сверхзвуковой ракете. Тем более была только одна ракета.

Или сделать массированный обстрел, применив больше своих "Кинжалов", чтобы подстрелить "Патриот", пробить защиту и говорить потом всем, что уничтожение "Кинжала" - это досадная случайность. Тем более каким бы ни был дорогим "Кинжалом", система "Патриот" все равно дороже. И разменять условно три "Кинжала" на один "Патриот" россияне были в готовы. Но это был рискованный сценарий. Когда ставишь на карту все сразу. Идешь ва-банк. Или ставишь на русское "авось".

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И россияне поставили все на кон. Снова решили доказать, что у них самый большой. И опять опозорились.

Ночью было громко. Как заявили украинские военные, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). И все это было уничтожено. Поставлена жирная точка в вопросе, какие технологии сильнее, и способно ли российское оружие тягаться с американскими системами.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). И все это было уничтожено. Поставлена жирная точка в вопросе, какие технологии сильнее, и способно ли российское оружие тягаться с американскими системами

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Если кому-то в мире требовались доказательства, он их получил. Если кто-то на рынке оружия сомневался, теперь сомнений не будет. Если кто-то в западном мире еще боялся русского оружия, то теперь они должны окончательно понять, что бояться нечего.

И если кто-то в США еще сомневался, нужно ли Украине давать новейшее оружие, то они также получили ответ. Каждая поставка в Украину оружия в несколько миллиардов долларов принесет в перспективе заказов на сотни миллиардов долларов для американских оружейных корпораций. И европейские производители это тоже видят. Для этого также есть мотивация толкать свои правительства в направлении предоставления Украине все более современных вооружений. Которые будут уничтожать российское оружие и оставшиеся мифы о силе российского оружия.

Вот так и происходит демилитаризация. Вот так продвигается демилитаризация России. Под аккомпанемент заявлений голоса кремля, что они демилитаризуют Украину.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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