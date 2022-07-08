Демилитаризация рашистов: минус три склада с боеприпасами и нефтебаза в Донецке, - Братчук
7 июля в результате "хлопков" оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего
Об этом сообщил представитель руководителя Одесской ОВА Сергей Братчук.
"За сегодня демилитаризация прошла в следующих локациях: Донецк. Петровский район, минус БК; Донецк. Кировский район, минус нефтебаза; Иловайск, Донетчина. Минус БК; Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК. В общем: минус 3 склада БК и 1 нефтебаза", написал Братчук.
- С 24 февраля по 7 июля кафиры потеряли около 36 650 военных, 1602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за освобождение острова Змеиного от оккупантов: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином.
- "Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма!", – заявили 7 июля американские сенаторы в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.44
Покупка 34.44Продажа 35.32
-
EUR
Покупка 35.04Продажа 36.37
- Актуальное
- Важное