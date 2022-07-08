Об этом сообщил представитель руководителя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"За сегодня демилитаризация прошла в следующих локациях: Донецк. Петровский район, минус БК; Донецк. Кировский район, минус нефтебаза; Иловайск, Донетчина. Минус БК; Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК. В общем: минус 3 склада БК и 1 нефтебаза", написал Братчук.

С 24 февраля по 7 июля кафиры потеряли около 36 650 военных, 1602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за освобождение острова Змеиного от оккупантов: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином.

"Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма!", – заявили 7 июля американские сенаторы в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb