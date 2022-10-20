Деменции Путина вводят его в заблуждение
Мы не будем просить власть пойти на переговоры о капитуляции Украины
Рашистские мерзавцы бьют по гражданским объектам и энергосистеме. Цель одна – создать такие дискомфортные условия, когда народ будет просить мира. В Кремле реально считают, что отсутствие света и тепла заставят нас забыть о массовых бесчинствах в Буче, бомбардировках Харькова, Мариуполя, Николаева, Винницы, Краматорска, Кременчуга, Никополя, Одессы, Белой Церкви, Львова, Ирпеня, Киева и других городов Украины. Они не понимают, что мы не простим Оленовки. Мы не отступим после того, как свои жизни на войне отдали сыновья и дочери Украины. Мы помним, чьи бомбы и пули унесли жизни детей, и кто принес войну в Украину в 2014 году. И мы стремимся не к миру, а к Победе.
Мы не отступим после того, как свои жизни на войне отдали сыновья и дочери Украины
Похоже, деменции Путина не дают ему понять главное – все это делает нас еще злее. Мы еще больше желаем увидеть разгром и погибель нашего врага, а значит, будем прилагать максимум усилий для достижения цели. Мы не хотим сдаваться после обстрелов, мы стремимся уничтожить врага. Можно и в его голове.
Мы не будем просить власть пойти на переговоры о капитуляции Украины, зато мы приложим уничтожение российского Рейха. Карфаген должен быть уничтожен. Рашизм должен быть уничтожен. Украина победит! Я знаю это.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, экснародный депутат Украины
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