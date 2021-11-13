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Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, белыми нитками шито и носит сугубо политический характер

13 ноября, 2021 суббота
21:41
Экономика Владимир Демчишин

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин считает, что возбужденное против него уголовное дело сфабриковано СБУ и ГБР по заказу Офиса президента Украины и вскоре будет закрыто

"Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Оно носит сугубо политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского. Это у него такое "тонкое чувство юмора", чтобы таким образом поздравлять с днем рождения", - написал он в комментарии, переданном агентству Интерфакс-Украина в субботу.

Демчишин подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

"Относительно юридической составляющей: она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет", - говорится в комментарии.

"В целом я горжусь достижениями нашей команды в энергетической сфере. Сначала мы спасли страну от веерных отключений и энергетической катастрофы, уготованной нам Кремлем. А затем смогли отказаться от российского газа, от российского электричества и от российского антрацита", – написал экс-министр энергетики.

Демчишин выразил сомнение в профессионализме нынешнего руководства сферой энергетики.

"А что теперь? А судьи кто? Те, кто не обеспечил достаточных запасов ни угля, ни газа к зиме. Те, кто ради "аварийной помощи" готов пожать руку марионетке Путина Лукашенко? Те, кто поставил страну на грань энергетической катастрофы? А нам всем остается только на Бога надеяться, чтобы даровал теплую зиму и не простудил Украину сибирскими морозами", – считает экс-министр.

По его мнению, открытое производство необходимо властям для отвлечения внимания. "Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние два года. Такая же фальсификация. Время нас рассудит. А пока обанкротившаяся власть дилетантов пытается от своего управленческого провала отвлечь внимание пусть и пустыми, но громкими уголовными делами", - говорится в комментарии.

"Обычно наиболее шумно у них по пятницам, когда дело подгоняют, чтобы "слуги" рассказывали о нем на вечернем ток-шоу. Хотя за последние годы я, как свидетель по разным делам, не раз посещал правоохранительные органы, никто и никогда не поставил мне никаких вопросов по угольному делу, и очевидно, что подозрение фабриковали по заказу и на скорую руку", - подытожил Демчишин.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014-го по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014-го - февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

В Государственном бюро расследований уточнили, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, а также лишили страну возможностей диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.

Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и подрывной деятельности на территории украинского государства.

В Офисе генерального прокурора Украины объяснили, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия - ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

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