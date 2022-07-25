Демченко уже должна была бы задержать СБУ, - политолог Шлинчак

Об этом руководитель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал в эфире Эспрессо.

"Демченко курировал все разведки Украины, то есть был главой разведывательного комитета – к нему стекалась вся информация о ходе событий, в том числе – на фронте. Расскажу вам информацию, которую знаю из достоверных источников – последние 2 года отдельные подразделения СБУ вели по нему дело и он был в разработке.У них было достаточно доказательств того, что Демченко имеет связи с РФ, но одно подразделение вело эти дела - другие эти дела гасили, чтобы они не вытекали наружу и не происходило никаких следственных действий в отношении Демченко", - сказал он.

Он подчеркнул, что журналисты еще до полномасштабной войны писали о том, что Демченко – это явный агент РФ, работающий на их интересы.

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"Это видно из тех действий, к которым он имел причастность. Мы не знаем, где Демченко был на начало войны и не знаем, есть ли он сейчас на территории Украины. Насколько мне известно, с тех пор оперативники перестали предоставлять точные, полные отчеты , понимая, что они могут попасть во вражескую разведку. Параллельно с этим, американцы месяцев 2 назад передали список из людей, в том числе из ближайшего окружения Владимира Зеленского, которые могут быть причастны к агентурным связям с РФ и очень похоже на то, что фамилия Демченко в этом списке тоже фигурировала", - отметил Шлинчак.

По мнению политолога, СБУ должна была уже задержать Демченко.

"Он должен давать показания по этому делу. Это могло бы квалифицироваться как госизмена, если поднять материалы, собранные в ходе расследования. Я об этом и говорил, что люди, которые должны предоставлять разведывательному комитету последние данные разведок - они начали игнорировать Демченко и перестали предоставлять ему объективную информацию, понимая, что она может быть слита", - подытожил он.