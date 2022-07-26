Демченко, Татаров, Любченко и Богдан – яркие примеры игнорирования закона о люстрации, - юрист

Об этом в эфире Еспресо сказала глава Общественного люстрационного комитета и адвокат Татьяна Козаченко.

"Закон об очищении власти предусматривал конкретные критерии к топ-чиновникам по должностям, которые довольно легко проверить по их трудовой книжке или послужному списку. Под него подпадало не более 5 тыс. человек", - отметила она.

По словам Козаченко, тех, кто назначен на должность в нарушение закона – единицы.

"После назначения Зеленского наиболее громкими нарушениями был (экс-глава ОПУ, - ред.) попадавший под люстрацию Андрей Богдан и Любченко, который фактически возглавлял таможню и затем ушел в правительство и Демченко", - сказала адвокат.

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Также она упомянула заместителя руководителя Офиса президента.

"Мы не можем забывать об Олеге Татарове, который по признакам закона подпадает под очищение власти, но разными процессуальными уловками формально был выведен из-под закона Офисом президента", - подытожила Козаченко.