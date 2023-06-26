"Посольство Украины в Государстве Израиль с грустью подчеркивает, что действующее правительство Израиля ступило на путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией.

Свидетельством этого является ряд довольно неоднозначных событий, происходивших в первой половине 2023 года, вместе с отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине. Особого внимания заслуживает безрезультатный февральский визит министра иностранных дел Израиля в Украину, а также ряд интервью премьер-министра Нетаньяху разным медиа, включая последнее для Jerusalem Post 22 июня.

В первую очередь, все соответствующие заявления премьер-министра Израиля были нацелены на оправдание полного бездействия Израиля относительно предоставления Украине помощи в последние полтора года. Первоначально аргументы базировались на особых отношениях Израиля с Россией в Сирии и сложной ситуации еврейского населения в России. Но в последних интервью прозвучали полностью вымышленные и спекулятивные обвинения в трансфере западного оружия с украинских полей сражений сирийскому и иранскому режимам.

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Хуже того, недавно израильское правительство успешно провело два раунда переговоров высокого уровня с российским министерством иностранных дел. Вдобавок было достигнуто соглашение об открытии новой российской дипломатической миссии в Иерусалиме, для которой даже была выделена бесплатная земля — что министр иностранных дел назвал "большим достижением".

Следует заметить, что наглое неуважение к моральным границам было продемонстрировано целым рядом израильских чиновников, посетивших дипломатический прием российского посольства в Иерусалиме всего неделю назад. Более того, министр иностранных дел Израиля молчаливо проигнорировал привычные антисемитские выпады Путина и его приспешников.

Пока демократические страны налагают на Россию санкции как на государство-террорист, ежедневно совершающее военные преступления, Израиль не наложил никаких, наоборот — за последние два года увеличил двустороннюю торговлю с кровавым московским режимом.

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Пока народ Украины, включая его еврейскую общину, истекает кровью под ударами российских ракет и иранских дронов, израильское правительство, прячась под словесной демагогией о своей нейтральности (хотя сейчас уже почти прекратило это притворство), активно укрепляет отношения с Российской Федерацией. В самом деле, если спуститься с небес на землю, так называемая "нейтральность" израильского правительства выглядит чисто пророссийской позицией.

К сожалению, израильское правительство не уделяет особого внимания мнениям собственного населения и не учитывает просьбу мировой еврейской диаспоры, единогласно поддерживающей Украину в ее поединке с российским государственным терроризмом. Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину средствами защиты, чтобы поддержать свободу и демократическое мировое устройство. Надеемся, что Израиль будет на правильной стороне истории!

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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