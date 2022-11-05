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Демарш РФ направлен прежде всего против Турции. Стоит ожидать реакции от Сирии, Ливии и Кавказа, - Юнус

5 ноября, 2022 суббота
16:37
Мир

Демарш РФ нацелен, прежде всего, против Турции, а не всего мира, и следует ожидать реакции от Южного Кавказа, Сирии и Ливии

Об этом заявил политолог, эксперт по международной политике Рамис Юнус в эфире Еспресо

"Демарш России направлен не столько против всего мира и Украины, сколько, прежде всего, против Турции, поскольку главным гарантом здесь является именно Турция, а не ООН. Здесь главные гаранты - Россия и Турция, а ООН используют как официальную политическую ширму. И если ты сегодня "наехал" на авторитет гаранта, Турции и ее президента лично, стоит ожидать реакции, которая вполне может проявиться от Черного моря - Сирия, Ливия и Южный Кавказ", - подчеркнул он.

По его словам, не случайно Азербайджан отказался от российского плана по регулированию конфликта и Россия отступила после телефонного разговора. Также РФ вышла из соглашения с ООН и Турцией, а Украина – нет. Так что возможные российские провокации будут направлены прежде всего против Турции, что не выгодно россиянам из-за их изоляции от мира.

"Поэтому я не сомневался в том, что в конце концов они примут именно это решение - именно потому, что в этой ситуации России невыгодно дразнить гусей. Просто "зерновое соглашение" вписывается в контекст путинской политики шантажа. Сначала Чернобыльская АЭС, потом Запорожская, потом пленные из Мариуполя, затем Каховская гидроэлектростанция, "грязная бомба". Такие моменты вбрасываются в информационное поле, чтобы повлиять на общественное мнение на Западе, чтобы они нажали на Украину и заставили сесть за стол переговоров, потому что это сегодня жизненно важно для режима Путина - сесть за стол переговоров, поскольку других вариантов, чтобы сохранить лицо, что-то "продать" на внутреннем рынке не остается", - отметил Рамис Юнус.

По словам политолога, поскольку Украина постепенно освобождает свои территории, Владимир Путин спешит до зимы начать переговоры, чтобы потом атаковать с новыми силами.

  • 29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил, что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.
  • На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".
  • 1 ноября объявили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".
  • В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.
  • 2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".

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