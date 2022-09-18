"Делят награбленное". Подоляк объяснил, кто по ком стрелял в Херсоне
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Херсоне оккупанты начали перестрелку между своими формированиями на почве бытовых конфликтов
Об этом он сообщил в твиттере.
Масштабная перестрелка в центре Херсона – еще одно проявление напряжения, нарастающего между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины", – пишет Подоляк.
- Вечером 17 сентября в центре Херсона прошли уличные бои, жители города слышали взрывы и звуки стрельбы.
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