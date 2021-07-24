Дельцы из Волыни незаконно поставляли янтарь в Эмираты. Проведено 16 обысков

Злоумышленники наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты. По результатам проведенных обысков у фигурантов полицейские изъяли 300 кг драгоценных камней и оборудование почти на 1 млн грн, рассказывает Еспресо.TV .



"Вчера, 23 июля, сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями ГУНП в Волынской области и пограничниками под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры и по силовой поддержке бойцов корпуса оперативно-внезапного действия, роты полиции особого назначения, отдела пограничной службы "Дозор-Житомир" провели 16 санкционированных обысков по месту жительства правонарушителей, в транспортных средствах причастных к преступной деятельности по обработке и сбыта янтаря ", - рассказывают в Национальной полиции.



Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке. В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, кроме этого, пистолет и денежные средства.



Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около миллиона гривен.



Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ровенской областей.



Злоумышленники покупали камни и осуществляли его переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.



Сейчас в рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.



Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведения необходимых экспертиз.



Всем участникам преступной группы объявят о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.





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