Дельта-штамм COVID-19 обнаружили в 135 странах мира

Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения, передает Укринформ .

Статистика по другим штаммов: вариант "Альфа", зафиксировали в 182 странах и территориях; вариант "Бета" из Южной Африки - в 132 странах и территориях; вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии - в 81.

ВОЗ сообщает, что количество новых случаев COVID-19 растет уже более месяца.

Количество умерших, зарегистрированных за неделю уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей и составило 64216 смертей.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (543 420, увеличение на 9%), Индии (283923, уменьшение на 7%), Индонезии (273 891, уменьшение на 5%), Бразилии (247 830, уменьшение на 24 %) и Иране (206722, увеличение на 27%).