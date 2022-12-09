Дельта р. Днепр с островами на Херсонщине - это будет серой зоной и местом встречи ДРГ, - военный эксперт Катков
Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, считает, что на территории островов в днепровских плавнях могут действовать отдельные подразделения, идти бои, но пока эта зона будет оставаться серой
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Военный эксперт прокомментировал возможность десантных операций на островах в дельте реки Днепр на Херсонщине.
"Проведение десантной операции после того, как оккупанты совершили очередной жест "доброй воли", выглядит довольно странно, тем более зимой в нижнем течении реки Днепр. По моему мнению, десантные высадки со стороны РФ в дельте р. Днепр могут быть ответом на флаг Украины, который был поднят на одном из островов. Соответственно, такое событие может вызвать более плотный контроль над этими островами со стороны РФ", - пояснил главный редактор Defence Express.
Олег Катков не видит возможности, что враг, особенно в сегодняшних погодных условиях, попытается высаживать десант.
"Вся дельта р. Днепр с островами это так называемая серая зона, в которой могут действовать отдельные подразделения, идти бои, но сама территория пока не будет ни освобожденной Украиной, ни оккупированной РФ, она будет именно серой и станет местом встречи ДРГ. Возможно, там будут отдельные опорные пункты, чтобы обозначить свое присутствие. Однако я не могу сказать, что именно нижнее течение р. Днепр сейчас может стать площадкой для десантных операций в какую-либо сторону", - отметил Катков.
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