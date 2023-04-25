Дело завода "Краян": Труханову избрали меру пресечения - 30,866 млн грн залога
Во вторник, 25 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство САП об изменении меры пресечения мэру Одессы
Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен.
Труханов должен внести залог не позднее чем через 5 дней со дня его применения. В случае внесения залога на мэра Одессы возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
- сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
В Центре противодействия коррупции отметили : "Труханов заявил, что "продолжается политическая охота на него, как мэра города, со стороны САП". Еще и добавил, что он военный, который давал присягу государству, а скрываться не намерен. Также Труханов отметил, что сегодня у него планировалась командировка в Швейцарию".
Сегодня, 25 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу о завладении 92 млн грн местного бюджета при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".
Как сообщили в Центре противодействия коррупции, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры вместо личного обязательства просил назначить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Необходимость изменения меры пресечения в САП аргументировали наличием рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины и нарушением со стороны обвиняемого обязанности являться в суд.
В заседании Высшего антикоррупционного суда накануне меру пресечения Труханову и другим обвиняемым не избрали из-за технических проблем со связью. Дело в том, что обвиняемые принимали участие в заседании по видеосвязи из Одессы. Но из-за плохого качества связи обсудить ходатайство не получилось, поэтому суд вызвал всех участников непосредственно в зал судебного заседания в Киев на 25 апреля.
Кроме городского головы Одессы Геннадия Труханова, в деле речь идет о его заместителе Павле Вугельмане, председателе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае, директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексее Спекторе и его заместителе Владимире Радионове. Рассмотрение ходатайств об изменении мер пресечения другим обвиняемым запланировано на 26 и 27 апреля.
Предыстория
- Одесского городского голову и других упомянутых фигурантов дела обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
- С октября 2018-го это дело рассматривали в Малиновском районном суде Одессы.
- 4 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы объявил оправдательный приговор одесскому городскому голове и другим лицам.
- 31 июля 2019 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на этот оправдательный приговор.
- 11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП и направила дело на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.
- 31 марта 2021 г. в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое подготовительное заседание по делу.
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