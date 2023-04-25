Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен.

Труханов должен внести залог не позднее чем через 5 дней со дня его применения. В случае внесения залога на мэра Одессы возлагаются следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В Центре противодействия коррупции отметили : "Труханов заявил, что "продолжается политическая охота на него, как мэра города, со стороны САП". Еще и добавил, что он военный, который давал присягу государству, а скрываться не намерен. Также Труханов отметил, что сегодня у него планировалась командировка в Швейцарию".

Сегодня, 25 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу о завладении 92 млн грн местного бюджета при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры вместо личного обязательства просил назначить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Необходимость изменения меры пресечения в САП аргументировали наличием рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины и нарушением со стороны обвиняемого обязанности являться в суд.

В заседании Высшего антикоррупционного суда накануне меру пресечения Труханову и другим обвиняемым не избрали из-за технических проблем со связью. Дело в том, что обвиняемые принимали участие в заседании по видеосвязи из Одессы. Но из-за плохого качества связи обсудить ходатайство не получилось, поэтому суд вызвал всех участников непосредственно в зал судебного заседания в Киев на 25 апреля.

Кроме городского головы Одессы Геннадия Труханова, в деле речь идет о его заместителе Павле Вугельмане, председателе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае, директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексее Спекторе и его заместителе Владимире Радионове. Рассмотрение ходатайств об изменении мер пресечения другим обвиняемым запланировано на 26 и 27 апреля.

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