Дело "вагнеровцев": председатель ВСК Рады Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме"

Об этом она написала в Facebook.



Заседание пройдет с 14:00 до 15:30. Во время заседания народные депутаты заслушают материалы по вопросу "вагнеровцев".



"15:30-16:00 - брифинг для представителей СМИ по результатам заседания ВСК в закрытом режиме - Садовая,3а, крыльцо перед зданием комитетов. Завтра мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимальном объеме, какой может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с русскими, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности", - написала Безуглая.



16:00 -17:30 состоится заседание ВСК в открытом режиме (Садовая, 3а, 12 этаж, зал заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, каб. 1224).

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