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Дело "вагнеровцев": председатель ВСК Рады Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме"

9 сентября, 2021 четверг
21:01
Общество Дело "вагнеровцов": председатель ВСК Рады Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме"

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Временная следственная комиссия завтра, 10 сентября, проведет заседание по "вагнеровцам"

Об этом она написала в Facebook.

Заседание пройдет с 14:00 до 15:30. Во время заседания народные депутаты заслушают материалы по вопросу "вагнеровцев".

"15:30-16:00 - брифинг для представителей СМИ по результатам заседания ВСК в закрытом режиме - Садовая,3а, крыльцо перед зданием комитетов. Завтра мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимальном объеме, какой может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с русскими, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности", - написала Безуглая.

16:00 -17:30 состоится заседание ВСК в открытом режиме (Садовая, 3а, 12 этаж, зал заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, каб. 1224).

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ВСК
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