Дело "вагнеровцев": Безуглая заявила, что спецслужбы РФ "могли отследить" мероприятия спецслужб и разведки Украины

Об этом она заявила в комментарии журналистам после заседания ВСК, передает Еспресо.TV.

"По предварительной информации, есть основания полагать, что спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по документированию и начали свою контригру, используя активные меры Украины в пределах оперативной игры как прикрытие для своих оперативных мероприятий против Украины", - сообщила Безуглая.

По ее словам, ВСК установила, что спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территории Беларуси 33 наемников. И что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как вагнеровцы были задержаны в Беларуси.

"По предварительной информации ВСК с момента задержания наемников спецслужбы России переформатировали свои активные меры и начали дезинформационную спецоперацию против Украины. ВСК сейчас планирует рекомендовать правоохранительным органам в пределах своих полномочий проанализировать имеющиеся факты о дезинформационной активности России и скоординированность с действиями отдельных субъектов в Украине" , - добавила Безуглая.





Напомним, "слуги народа" прервали заседание ВСК по Вагнергейту, во время которого экс-глава ГУР Василий Бурба давал показания по указанию перенести спецоперацию.

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