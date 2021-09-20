Дело "вагнеровцев": Безуглая заявила, что спецслужбы РФ "могли отследить" мероприятия спецслужб и разведки Украины
Глава ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила, что спецслужбы РФ "могли отследить" часть мероприятий Украины по спецоперации по "вагнеровцам" и начали вести дезинформационную активность
Об этом она заявила в комментарии журналистам после заседания ВСК, передает Еспресо.TV.
"По предварительной информации, есть основания полагать, что спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по документированию и начали свою контригру, используя активные меры Украины в пределах оперативной игры как прикрытие для своих оперативных мероприятий против Украины", - сообщила Безуглая.
По ее словам, ВСК установила, что спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территории Беларуси 33 наемников. И что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как вагнеровцы были задержаны в Беларуси.
"По предварительной информации ВСК с момента задержания наемников спецслужбы России переформатировали свои активные меры и начали дезинформационную спецоперацию против Украины. ВСК сейчас планирует рекомендовать правоохранительным органам в пределах своих полномочий проанализировать имеющиеся факты о дезинформационной активности России и скоординированность с действиями отдельных субъектов в Украине" , - добавила Безуглая.
- Напомним, "слуги народа" прервали заседание ВСК по Вагнергейту, во время которого экс-глава ГУР Василий Бурба давал показания по указанию перенести спецоперацию.
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