Дело в отношении главы Полтавского ГОКа: перенесенный суд, жалоба адвокатов и заявление предприятия

Заседание не состоялось по причинам, что представители государственной власти не смогли привезти подозреваемого председателя правления из следственного изолятора в помещение апелляционного суда.

Адвокаты подчеркивают, что обеспечивать явку находящихся под стражей подозреваемых в судебные заседания является полной ответственностью государства.

"Адвокатам удалось выяснить, что суд заранее направил заявку на конвоирование руководителя предприятия в судебное заседание и что СИЗО соответствующую заявку получило, также наш подзащитный был готов ехать в суд. Однако можем лишь догадываться, почему его не привезли. Мы уже подготовили соответствующие Следующий этап – подготовка жалоб на действия лиц, которые сознательно не исполнили обязанность по обеспечению явки в суд нашего клиента” – заявляет адвокат председателя правления Александр Ружицкий.

На этом заседании должна рассматриваться жалоба на решение Печерского районного суда города Киева от 26 сентября 2023 об избрании меры пресечения руководителю предприятия в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 999,99 млн грн - рекордного для Украины размера для наемного работника предприятия

В жалобе адвокатов говорится, что применяя размер залога к Виктору Лотоусу, суд фактически:

- пренебрег нормами Уголовного процессуального кодекса Украины, которые определяют размер залога, в зависимости от тяжести совершенного уголовного правонарушения, до 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц,

- проигнорировал тезис, что размер залога не должен обеспечивать возмещение ущерба, а только гарантировать явку лица по вызову в суд, а также многочисленные решения Европейского суда по правам человека, неоднократно выражая свою позицию о том, что размер залога должен определяться с учетом имущественного положения. лица и что он не может быть заведомо непомерным для него,

- не обратил должного внимания на состояние здоровья председателя правления, невозможность администрации следственного изолятора обеспечить надлежащие обследования и оказания медицинской помощи, а также положительную характеристику, многочисленные награды и поощрения, материальное состояние председателя правления и членов его семьи,

- избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей, что свидетельствует о нарушении требований статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Адвокаты Полтавского ГОКа уже направили соответствующие жалобы на действия судей Печерского районного суда города Киева в Высший совет правосудия, Управление по правам человека Верховной Рады Украины, Бизнес-омбудсмена Украины, дополнительно к другим украинским и международным институтам по поводу других фактов нарушений, системно совершаемых в этом и других уголовных производствах по отношению к должностным лицам предприятия.

На предприятии продолжают считать объявленное подозрение в совершении преступлений необоснованным и обнародовали по этому поводу официальное заявление.

"Это и другие дела против Полтавского ГОКа являются противоправными попытками дестабилизировать предприятие, имеющее национальное и международное значение, крупного работодателя, который является неотъемлемой частью стабильной жизни Полтавщины и Украины", - считают на предприятии.

"Консультируясь с юридическими представителями, Полтавский ГОК продолжает считать обвинения против председателя правления или других должностных лиц компании по незаконной добыче и продаже полезных ископаемых в 2015-2021 годах безосновательными. Предприятие намерено доказать это в судах, если будет необходимо", - говорится в распространении. заявлении.