Об этом информирует Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ему инкриминирована организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организация превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3). 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 УК Украины", – пишет прессслужба.

По версии следствия, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович организовал силовой разгон студентов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года. Также он контролировал насильственный разгон сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут". Участники мирной акции протеста выступали против отказа высшего руководства государства подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Для этого он сговорился с экс-председателем КГГА и повлиял на начальника ГУ МВД в его кабинете.

"К мирным протестующим, без предусмотренных законодательством оснований, применялось физическое насилие и специальные средства. В результате причинены телесные повреждения разной степени тяжести 55 гражданам, совершены насильственные действия, причинившие физическую боль, еще более 30 потерпевшим", – рассказывают в прокуратуре.

В ходе преступных действий сотрудниками милиции с превышением власти и применением физического воздействия задержаны 35 участников митинга. Они были доставлены в отделения для привлечения к административной ответственности по сфальсифицированными правоохранителями документам о якобы нарушении порядка и сопротивлении милиции.

Из-за длительного укрывательства в России ГБР осуществило в отношении Сивковича специальное досудебное расследование – in absentia. Суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

15 августа спецрасследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича по подозрению в силовом разгоне студентов с Майдана в 2013 году завершил.

"За совершение преступлений, связанных с событиями 30 ноября 2013 года в г. Киеве, к уголовной ответственности привлечены в общей сложности 47 человек. Из них – 6 чиновников, в том числе экс-президент Украины и министр внутренних дел, секретарь СНБО, а также 41 правоохранитель. На протяжении 2017 - 2022 годов в суд переданы 26 обвинительных актов в отношении 38 человек. В настоящее время дела в отношении 33 человек рассматриваются судами г. Киева". – добавляют в прокуратуре.

Напомним, ночью с 18 февраля на 19 февраля 2014 на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ІТ-специалиста Алексея Лымаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лимаренко – лица, а Веремий – пулевое ранение в грудь. На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.

Тогда Павел Бялай был свидетелем по делу убийства Веремия до 2016 года, когда он был объявлен в розыск. А в марте 2017 года мужчину задержали. По данным следствия, именно Бялай стрелял внутрь автомобиля, на котором находился Вячеслав Веремий. Его считают "правой рукой" спортсмена и владельца охранной фирмы "Пятый регион" Юрия Крысина, который, по данным следователей, является одним из кураторов "титушек" Майдана. Крысин также фигурирует в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, избивал Веремия перед выстрелом.

Впоследствии Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.

6 августа 2021 года сообщалось, что обвиняемые в похищении активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут выйти на свободу 7 августа 2021 года.

9 августа 2021 года Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи Павла Бялая, обвиняемого в нападении на участников Майдана и покушении на убийство журналиста Вячеслава Веремия.

23 сентября 2021 года Дарницкий райсуд Киева назначил Юрию Крысину, которого осудили за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, 8 лет лишения свободы по делу о похищении и пытках активистов во времена Евромайдана.

18 января 2022 года правозащитница и адвокат семьи Небесной Сотни Евгения Закревская заявила, что дело Сергея Мысливого, подозреваемого в организации похищения и убийства львовянина Юрия Вербицкого, умышленно затягивают, ожидая, пока завершится мера пресечения.

21 января 2022 года ГБР сообщило, что во время Революции Достоинства первым убили не Сергея Нигояна, как считали ранее, а Юрия Вербицкого.

9 февраля ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-чиновников МВД, которые в 2014 году незаконно ввозили из РФ в Украину гранаты для разгона митингующих на Майдане и разворовали 1 млн грн бюджетных средств во время их растаможки.

9 июня ГБР дало разрешение на спецрасследование экс-заместителя председателя СНБО Владимира Сивковича, который организовал разгон студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

16 июня, 2022 - стало известно, что в Украине будут судить 8 титушек, которые во время Революции достоинства похитили и пытали Игоря Луценко и убили принимавшего участие в протестах Юрия Вербицкого.

19 августа стало известно, что титушек, убивших журналиста Вячеслава Веремия, избивавших участников Революции Достоинства и покушались на них, будут судить.

23 июля стало известно, что подозреваемые в сотрудничестве с ФСБ украинские силовики, экс-вице-премьер Владимир Сивкович и теперь уже бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич пытались влиять на руководящее и среднее звенья Службы безопасности Украины, а также скрывали показания подготовки россиян к вторжению с Крымского полуострова на материковую Украину.

В тот же день бывшему украинскому высокопоставленному чиновнику, представителю команды Виктора Януковича Виктору Сивковичу, ныне скрывающемуся в РФ, сообщили о подозрении в государственной измене.

В Украине будут судить заместителя экспредседателя милиции Одесчины Дмитрия Фучеджи, способствовавшего беспорядкам Антимайдана 2 мая 2014 года в Одессе, что привело к гибели людей.

1 декабря стало известно, что экскеровщика ГАИ будут судить за организацию незаконного препятствования проведению митингов, в том числе Автомайдана, а также за подделку документов.