Дело Трухина: "Европейская Солидарность" получила подписные листы и требует срочно провести заседание Рады
"Европейская Солидарность" получила подписные листы и начинает сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады
Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Она отмечает: "слуги" снова пытаются затянуть время.
В повестке дня внеочередного заседания, которое инициирует "Европейская Солидарность", - рассмотрение вопроса бездействия правоохранительных органов по фактам коррупционной составляющей в действиях народного депутата из монобольшинства Александра Трухина. "Евросолидарность" требует присутствия на заседании президента Зеленского и отчета руководителей правоохранительных органов - ОГПУ, ГБР, МВД и НАБУ.
"В присутствии Зеленского планируем обсудить преступное бездействие правоохранительных органов, их фактическую политизацию, получить ответы, кто уничтожал и скрывал материалы дела, в котором замешан депутат от правящей партии", - пишет Геращенко в Facebook.
"Мы считаем кощунством и заговариванием заявления "слуг", что они собирают внеочередное заседание на 14 февраля.
"Напомню, тогда уже начнется сессионная неделя, а ситуация со скрытым преступлением, коррупцией и замешанными во все это руководством государства и правоохранительных органов, которые оправдывали своего коллегу еще и фактически зачищали доказательства, нуждается в серьезном взрослом разговоре и реакции парламента", - убеждена Геращенко.
"Также мы зарегистрировали постановление о немедленной отставке министра внутренних дел, обращении к Зеленскому об отставке руководителя ГБР, назначенного с нарушениями на непрозрачном конкурсе, исключительно за политическую лояльность Банковой", - сообщила сопредседатель фракции.
"Мы разослали на фракции письмо о создании ВСК по бездействию правоохранительных органов, с наибольшим нетерпением ждем ответа от "слуг". До сих пор все ВСК от оппозиции - будь то по вагнеровцам или по расхищению ковидного фонда - "слуги" блокировали" , - напомнила Ирина Геращенко.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Впоследствии депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин покинул страну.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали ГБР.
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- Глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
- Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Трухина из партии.
- Генеральный прокурора Ирина Венедиктова поручила начать уголовное производство по Трухину.
- МВД отрицало попытку "слуги" Трухина "договориться" с Монастырским, ГБР заявило, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает реакцию Давида Арахамии и партии "Слуга Народа" на видео с Трухиным.
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