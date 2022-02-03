Дело Трухина: "Европейская Солидарность" получила подписные листы и требует срочно провести заседание Рады

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".



Она отмечает: "слуги" снова пытаются затянуть время.



В повестке дня внеочередного заседания, которое инициирует "Европейская Солидарность", - рассмотрение вопроса бездействия правоохранительных органов по фактам коррупционной составляющей в действиях народного депутата из монобольшинства Александра Трухина. "Евросолидарность" требует присутствия на заседании президента Зеленского и отчета руководителей правоохранительных органов - ОГПУ, ГБР, МВД и НАБУ.



"В присутствии Зеленского планируем обсудить преступное бездействие правоохранительных органов, их фактическую политизацию, получить ответы, кто уничтожал и скрывал материалы дела, в котором замешан депутат от правящей партии", - пишет Геращенко в Facebook.



"Мы считаем кощунством и заговариванием заявления "слуг", что они собирают внеочередное заседание на 14 февраля.



"Напомню, тогда уже начнется сессионная неделя, а ситуация со скрытым преступлением, коррупцией и замешанными во все это руководством государства и правоохранительных органов, которые оправдывали своего коллегу еще и фактически зачищали доказательства, нуждается в серьезном взрослом разговоре и реакции парламента", - убеждена Геращенко.



"Также мы зарегистрировали постановление о немедленной отставке министра внутренних дел, обращении к Зеленскому об отставке руководителя ГБР, назначенного с нарушениями на непрозрачном конкурсе, исключительно за политическую лояльность Банковой", - сообщила сопредседатель фракции.



"Мы разослали на фракции письмо о создании ВСК по бездействию правоохранительных органов, с наибольшим нетерпением ждем ответа от "слуг". До сих пор все ВСК от оппозиции - будь то по вагнеровцам или по расхищению ковидного фонда - "слуги" блокировали" , - напомнила Ирина Геращенко.

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