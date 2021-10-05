Дело танкера Delfi: Госпогранслужба отрицает вину командира корабля морской охраны

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .



Там напомнили, что 4 октября офицеру Одесского отряда Морской охраны ГПСУ сообщили о подозрении в деле по танкеру.

Госпогранслужба и Морская охрана ведомства отмечает, что в той ситуации "командиром корабля в полном объеме принимались все исчерпывающие меры"

"Судно под флагом Молдовы находилось в территориальном море Украины с закрытой границей, пользуясь свободой судоходства в соответствии с нормами международного права, а потому факт незаконного пересечения государственной границы отсутствует", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что кораблем Морской охраны осуществлялось постоянное наблюдение за судном и при поступлении информации от СБУ, группа осуществила его осмотр.

"Во время проверки пограничники зафиксировали ряд нарушений в судовых документах, было отмечено неудовлетворительное состояние самого судна, угроза навигационной и экологической безопасности, особенно в прогнозируемых погодных условиях. Об этом немедленно были проинформированы взаимодействующие органы, в частности Государственная экологическая инспекция, Государственная фискальная служба, Администрация морских портов, Государственная служба морского и речного транспорта, СБУ и Нацполиция", - отмечают пограничники.

Они добавили, что нарушений пограничного законодательства выявлено не было, поэтому не было и оснований для задержания и конвоирования в порт.

Там считают, что очевидной была необходимость проведения спасательной операции.

"Обеспечение сохранности плавания не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы", - отметили в ведомстве.

Пограничники заявили, что в рамках развития ситуации состоялось межведомственное совещание представителей всех структур, в компетенцию которых принадлежало решение вопросов по аварийным плавсредствам.



"Решение совещания зафиксировано протоколом, но конкретных действий по буксировке судна и доставке его в ближайший порт определено не было. Поручений от других структур подразделениям Морской охраны не поступало", - отметили в ГПСУ.

Там добавили, что когда капитан судна Delfi подал сигнал бедствия, корабль Морской охраны оставался рядом в готовности спасти экипаж.



"Полномочия Морской охраны ГПСУ в части обеспечения охраны государственной границы, контроля за плаванием и пребыванием невоенных судов во внутренних водах Украины, заходом их во внутренние воды и порты Украины и пребыванием в них, командиром корабля выполнены в полном объеме, в его действиях не было небрежного отношение к службе", - подытожили в ведомстве.