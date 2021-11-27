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Дело судьи Чауса. Стало известно, когда начнется судебное разбирательство по существу

27 ноября, 2021 суббота
12:38
Новости Николай Чаус

Высший антикоррупционный суд Украины назначил на 30 ноября 2021 года рассмотрение дела бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса

Такое решение ВАКС принял в пятницу, 26 ноября, во время подготовительного заседания в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего $150 тыс. неправомерной выгоды (свыше 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления). Об этом со ссылкой на телеграммы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передает Еспресо.TV.

Рассмотрение дела по существу начнется в 9:00 утра во вторник, 30 ноября 2021 года.

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При этом коллегия судей ВАКС также отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года.


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