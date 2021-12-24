Дело Шеремета: суд снял электронный браслет с Антоненко
24 декабря Шевченковский райсуд Киева продлил ночной домашний арест ветерану российско-украинской войны музыканту Андрею Антоненко, обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета, но снял с него электронный браслет
Об этом пишет Укринформ.
"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 24 февраля 2022 года включительно", - заявила судья Оксана Голуб.
Адвокат Дмитрий Круговой объяснил, что суд снял с Андрея Антоненко электронный браслет и сменил место отбывания домашнего ареста, поскольку тот переехал.
Другой обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлии Кузьменко, продлили домашний арест до 24 февраля, а Яне Дугарь суд продлил срок действия обязанностей тоже до 24 февраля.
Затем суд перенес рассмотрение дела до 21 января.
- Напомним, в июле 2021 года Антоненко не отпустили под личные обязательства.
- Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход суда по убийству журналиста Павла Шеремета.
- В августе суд оставил Антоненко под домашним арестом до 17 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.57Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное