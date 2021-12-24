Дело Шеремета: суд снял электронный браслет с Антоненко

Об этом пишет Укринформ.



"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 24 февраля 2022 года включительно", - заявила судья Оксана Голуб.



Адвокат Дмитрий Круговой объяснил, что суд снял с Андрея Антоненко электронный браслет и сменил место отбывания домашнего ареста, поскольку тот переехал.



Другой обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлии Кузьменко, продлили домашний арест до 24 февраля, а Яне Дугарь суд продлил срок действия обязанностей тоже до 24 февраля.



Затем суд перенес рассмотрение дела до 21 января.

Напомним, в июле 2021 года Антоненко не отпустили под личные обязательства.

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход суда по убийству журналиста Павла Шеремета.

В августе суд оставил Антоненко под домашним арестом до 17 октября.