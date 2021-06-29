Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения Кузьменко и Дугарь
Шевченковский райсуд Киева 29 июня продлил на два месяца меру пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета
Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.
"Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко Юлии. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь Яне", - заявила судья.
Следующее заседание по делу назначено на 27 июля на 11:00.
- Напомним, во вторник, 22 июня, Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.
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