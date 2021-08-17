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Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под домашним арестом

17 августа, 2021 вторник
17:20
Общество Андрей Антоненко

Суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под домашним арестом еще на два месяца

Об этом сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик, передает Еспресо.TV.

Кулик сообщил, что Андрея Антоненко оставили на два месяца под домашним арестом.

Под домашним арестом Антоненко будет находиться до 17 октября.

  • Напомним, в июле Антоненко не отпустили под личные обязательства.
  • Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход суда по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

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Павел Шеремет
убийство Шеремета
Андрей Антоненко
дело Шеремета
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