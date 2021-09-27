Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Антоненко
Суд изменил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко на ночной домашний арест
Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый.
Он отметил, что Антоненко изменили меру пресечения на ночной домашний арест.
- Напомним, в июле Антоненко не отпустили под личные обязательства.
- Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход суда по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
- В августе суд оставил Антоненко под домашним арестом до 17 октября.
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