Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Антоненко

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый.

Он отметил, что Антоненко изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, в июле Антоненко не отпустили под личные обязательства.

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход суда по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

В августе суд оставил Антоненко под домашним арестом до 17 октября.

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