Дело Шеремета: Кузьменко заявила, что ее преследуют
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко заявила о преследовании
Об этом она сообщила в Facebook.
"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны (Дугарь - Ред.), я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - написала она.
Кузьменко заявила, что у нее нет суицидальных настроений, машина находится в идеальном состоянии, а водит она крайне аккуратно. Также, по словам кардиохирурга, у нее нет проблем со здоровьем.
"В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя - это ложь, прошу сразу расценивать как громкий крик о немедленной помощи", - добавила Кузьменко.
- Ранее вторая подозреваемая по делу об убийстве Шеремета Яна Дугарь заявила о слежке.
- 17 августа суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под домашним арестом еще на два месяца.
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