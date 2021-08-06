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Дело Шеремета: Дугарь заявила о слежке

6 августа, 2021 пятница
19:49
Общество

Подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь заявила, что заметила за собой слежку и на всякий случай заявила, что не имеет мыслей о суициде

Об этом подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь написала в Facebook, комментируя убийство белорусского активиста Виталия Шишова.

По словам военного медика Яны Дугарь, недавно она начала замечать за собой слежку.

"Замечаю (опять) на себе "глаза", срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах), чужие под домом, видеосообщения о том, как за мной следят", - перечислила ветеранка.

Дугарьотметила, что на нее, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко могла начаться кампания давления. Она предупредила, что не страдает депрессией, его психологическое состояние в норме, а мыслей о самоубийстве нет.

"Я прекрасно помню письма Андрея Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными! Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих тех, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или имеет отношение к этому!" - подчеркнула Дугарь.

Спикер Нацполиции Оксана Блищик ответа запроса журналистов "Радио Свобода" заметила, что не может подтвердить, обращалась ли Яна Дугарь в полицию по поводу слежки.

  • Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
  • На утро вторника, 3 августа, его нашли повешенным в парке.
  • В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
  • Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались
Яна Дугарь
дело Шеремета
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2021, пятница
6 августа
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