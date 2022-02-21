Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом
Суд оставил под ночным домашним арестом обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко
Об этом сообщила Кузьменко.
"Нас с Рифом (Андрей Антоненко, - ред.) снова оставили на ночном домашнем аресте, Яну (Дугарь, - ред.) - под залогом", - написала она.
- Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его автомобиле в центре Киева утром 20 июля 2016 года. Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Был ведущим на телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.
- 12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.
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