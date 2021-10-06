Дело Семенченко: экс-нардепа оставили в СИЗО
Апелляционный суд оставил бывшего народного депутата и экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко под стражей
Об этом сообщили на его странице в Facebook.
На странице указано, что активисты объявили протест из-за решения.
"В ответ на это полицейские вызвали подкрепление и начали бить женщин, одной из активисток стало плохо - вызвали скорую", - говорится в сообщении.
Сейчас на странице идет трансляция протеста под зданием Офиса президента.
- Напомним, Семенченко инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретения и хранения оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").
- 20 августа он объявил голодовку.
- 8 сентября Соломенский районный суд Киева продлил арест экс-нардепу Семену Семенченко на два месяца.
- 30 сентября Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО
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