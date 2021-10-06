Дело Семенченко: экс-нардепа оставили в СИЗО

Об этом сообщили на его странице в Facebook.



На странице указано, что активисты объявили протест из-за решения.



"В ответ на это полицейские вызвали подкрепление и начали бить женщин, одной из активисток стало плохо - вызвали скорую", - говорится в сообщении.



Сейчас на странице идет трансляция протеста под зданием Офиса президента.